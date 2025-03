FOTOS: Bad Bunny hizo una colaboración como modelo y le llovieron los elogios

Bad Bunny ha descrestado con sus canciones y con el tiempo se ha convertido en una estrella del trap latino y el reguetón. Sin embargo, hubo un hecho que recientemente dejó a todos sorprendidos y es por lo que sus fans no han parado de ingresar a su cuenta de Instagram.

Se trata de una ráfaga de imágenes que tiene enamorada a más de una fan. El intérprete de ‘Callaíta’ posó de lo más cómodo con solo una prenda de vestir, y cómo no, hubo varias que suspiraron al verlo.

Fotos de Bad Bunny que son tendencia en redes sociales

Los comentarios no se hicieron esperar y esto fue lo que le escribieron: “Benito, me agarraste de sorpresa”, “Eres el amor de mi vida”, “Quedé mínimo común múltiplo”, “Deja de mostrar lo que me pertenece”, “Nunca fuiste una etapa”, “Pasa la rutina”, “No lo miren, es mío solamente”, entre otros mensajes.

Las imágenes ya tienen más de 80 mil comentarios, más de tres mil ‘me gusta’ y 560 mil compartidos por todas esas fans que quedaron impactadas al verlo con las prendas de Calvin Klein. En esas cuatro imágenes que Benito publicó, reveló la figura que tiene y que no solo es dedicado con sus producciones musicales, sino también con el ejercicio.

¿Cuántos años tiene Bad Bunny?

El pasado 10 de marzo ‘El Conejo Malo’ cumplió 31 años, y los celebró por todo lo alto. Para enmarcar este día tan importante, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de cuando era un niño. Allí estaba con un ponqué enorme color azul y blanco.

Él estaba sentado junto a la mesa, atrás de él se encontraban las bombas de colores, otros arreglos y un letrero pegado en la pared que decía ‘Happy Birthday’. La canción que acompañó este posteo fue ‘La Mudanza’.

Sus fans no dudaron en desearle un feliz día y también le expresaron la emoción de cumplir en la misma fecha de su artista favorito. Es de resaltar que, Bad Bunny acostumbra a publicar fotografías antiguas de él, de momentos únicos de su infancia. El 7 de febrero mostró una galería de 10 imágenes, demostrando que desde muy pequeño él ha tenido ese gusto por la música.

En cada una de estas se le ve a Benito demasiado contento, disfrutando de aquellas épocas de niño. Hubo una que llamó la atención, en la que sale con un micrófono cantando, como todo un profesional. Estas imágenes se robaron la atención de los internautas, quienes han estado ahí para apoyarlo.