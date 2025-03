Este es el video de Yailin La Más Viral que divide opiniones, ¿aprovecha su fama?

Para nadie es un secreto que Yailin La Más Viral se convierte en noticia frecuentemente debido a los escándalos y polémicas que ha protagonizado. Ha tenido varias relaciones tormentosas por las que ha terminado peleando públicamente con sus exparejas.

Actualmente no se conoce que esté con ningún hombre y parece que, gracias a esto, se ha concentrado un poco más en la música, llegando incluso a realizar conciertos con éxito y a conmoverse profundamente porque no creía que lo lograría, así lo dejó ver agradeciéndole públicamente a su papá y demostrándole que podía estar orgulloso de ella.

Video de Yailin La Más Viral cantando

Una filmación en la que la joven aparece cantando ha dividido las opiniones, mientras que algunos aseguran que ha mejorado muchísimo y que cada vez parece más una artista realmente dedicada a la música, otros han aprovechado para criticarla.

Mencionan que no se entiende nada de lo que pronuncia o que utiliza muchos arreglos para que su voz suene distinta, no obstante, la interpretación del video es a capela y parece no tener ninguna modificación. De la misma forma, han dejado malos comentarios sobre su figura y su cabello.

Por otro lado, hay quienes se preguntan si está aprovechando su fama, ya que esta sería una buena forma de dar a conocer aún más su música y, contrario a viralizar controversias, podría lograr que sus canciones suenen mucho más y se conviertan en tendencia.

Quienes han sido novios de Yailin La Más Viral

La cantante se casó con Anuel AA , con quien incluso tuvo una hija que está a punto de cumplir dos años llamada Cattleya. En diferentes oportunidades la puertorriqueña ha tenido que hacer público que el cantante no visita a su hija y tampoco le pasa dinero para su manutención.

Han existido varios rumores sobre la posibilidad de que la pareja regrese e inclusose filtraron una serie de conversaciones en las que estaban diciéndose algunas cosas subidas de tono y parecía que él estaba aún muy interesado en ella.

Posteriormente, dio de qué hablar por su romance con Tekashi 6ix9ine, aunque inicialmente parecían muy enamorados, con el paso del tiempo se empezó a especular que tenían problemas y se comprobó poco después, ya que los dos terminaron en prisión.

Ella estuvo acusada de violentar al intérprete y él también fue juzgado por otros delitos , sin embargo, siempre volvían a retomar su noviazgo, algo que fue duramente criticado por los internautas, quienes no podían creer que la pareja no terminara para siempre.

Por ahora parece que ella se encuentra soltera y está dedicada a su carrera profesional, a su hija y a compartir contenido a través de sus redes sociales.

