Ex de Andrea Valdiri defendió a Beéle y habló de su supuesta infidelidad

Brandon de Jesús López Orozco, más conocido en el mundo musical como Beéle , sigue estando en el ojo del huracán por presuntamente haberle sido infiel a Camila Rodríguez, o como sus amigos le dicen Cara, con la influencer Isabella Ladera. En medio de los detalles que se han conocido, la expareja de Andrea Valdiri, Lowe León, defendió al intérprete de 'La Plena' y le dedicó un estado de Instagram.

Qué le dijo Lowe León a Beéle por supuesta infidelidad

"Apreciado colega. La vida, con sus luces y sombras, nos pone a prueba de manera que a veces parece insoportable. Has conquistado el mundo con tu talento, pero más allá de la música, eres un ser humano con un corazón que siente, sufre y lucha. No estás solo en este camino. Cada prueba, cada herida y cada traición son capítulos de una historia más grande. La de un hombre que, a pesar de las dificultades, sigue adelante con dignidad", fueron algunas de las palabras de León.

Tras este hecho, los internautas no dudaron en reaccionar y se cuestionaron el porqué el ex de Andrea Valdiri se estaba involucrando en esta polémica. Y algunos le recordaron cuando en su momento no reconoció a su hija Adhara. El problema radicó cuando no se sabía quién era el padre de la pequeña, si él o Felipe Saruma. La información fue revelada cuando salió el resultado de la prueba de ADN a mediados de abril en 2023.

Después de aquel momento, la relación entre ellos dos ha sido solo por la hija que tienen en común. A comienzo de año, se vio cómo el famoso músico ha tratado de llevarse bien con su pequeña, quien en su momento llegó a considerar a Saruma como un padre. Todo esto ocurrió, cuando la bailarina se casó con el santandereano, pero su relación llegó a su fin tras un viaje a Europa luego de dos años largos de estar juntos.

Quién es Lowe León, ex de Andrea Valdiri

Además de ser un exitoso cantante, también es compositor y con el tiempo ha tomado mayor reconocimiento en la industria. También ha participado en programas de televisión al demostrar su talento. Por lo que se sabe, está soltero tras terminar su relación con Liceth Córdoba .

Es de resaltar que, Córdoba habría interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar agravada. En su momento, se dijo que existen testigos que afirman que a la mujer la golpearon en varias ocasiones. Además, Córdoba habría encontrado unas capturas de él siéndole infiel con otra mujer.