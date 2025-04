Hijo menor de Los Patojos se culpa por la muerte de su madre: "Hubiese evitado tanto"

En el podcast ‘Más Allá del Silencio’ Naren Alexander aseguró que un día antes de la muerte de Yenny Ariza , estaba muy contenta y no se explica qué fue lo pasó para que tomara la fatal decisión. Es de resaltar que el joven no se encontraba cerca a la casa cuando ocurrieron los hechos, por ello, él se culpa de no haber llegado para salvar a su progenitora.

Detalles de la muerte de la mamá de Los Patojos

“Un día antes la vi completa y al otro, todo se acabó. Yo le grité, me le tiré encima. Le decía 'madre qué pasó Dios mío, por qué no llegué'. Tal vez una palabra, un abrazo hubiese evitado tantas cosas”, afirmó el hijo menor de Los Patojos. Después, en medio de la tristeza que sentía al perder a su mamá, empezó a lanzar los objetos que tenía a su alcance hasta llegar a romperse las manos.

“Me dio tanta impotencia y rabia. Empiezo a buscar desesperado cosas, en ese momento ya había encontrado la carta que dejó escrita en un cuaderno. Yo reviso el celular de ella, me voy rápido, porque desperté de ese dolor. Me acordé de la clave, miro WhatsApp, llamadas, pero todo estaba borrado”, puntualizó.

Carta de la mamá de Los Patojos antes de su muerte

Posteriormente, Paola Moreno, la pareja de Andrés Javier, reveló el contenido de aquel escrito que dejó Yenny . Un detalle que dejó muy claro Ariza era que quería ser despedida con música.

"Ella hizo dos párrafos. En el primero se despidió diciendo 'perdónenme por acabar con sus sueños, cuídense mucho, los quiero'. En el siguiente dijo que se metió en un problema del cual no pudo salir. Y la única solución que encontró fue tomar una decisión fatal", expresó.

Entre todos revisaron la carta, y se dieron cuenta que sí era escrito por ella. Aunque al comienzo de aquellas palabras lo hizo con un pulso normal, también detallaron que cuando confesó el lío en el que estaba, escribió con mucha fuerza y la letra no era legible.

Ahora bien, el esposo de la mujer también contó cómo él se enteró del terrible suceso. El día que ella falleció, él sentía que Yenny lo estaba apurando para salir al trabajo, pero no le pareció sospechoso. Él recogió todos sus materiales y salió de la casa, pero tiempo después un perro que siempre acompañaba a la mamá de Los Patojos apareció. Por lo que él creyó que su amada estaba por llevarle el almuerzo.

Sin embargo, su suegro le gritó que llegara de inmediato a la vivienda. Y cuando entró por la puerta, se dio cuenta de lo ocurrido. Él no podía creer lo que estaba observando y solo pedía que llamaran a sus hijos para contarles.

"Es terrible dejar bien a una persona en la casa y en un par de horas o minutos suceder lo que pasó. Yo le gritaba, alguien que me ayude, porque no entendía nada. Pedí que me llamaran a mis hijos”.