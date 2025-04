Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol, fue víctima de robo en Bogotá: da detalles

Primero realizó una publicación en su perfil de X, en el que informaba que lo habían robado a mano armada en el barrio Batán, en la localidad de Suba. Indicó que fueron dos hombres quienes andaban en una moto y tomaron sus pertenencias.

Periodista de Noticias Caracol fue víctima de robo

Atención:



Fui víctima de un robo a mano armada en el barrio BATÁN en la localidad de Suba



Me atracaron dos hombres en una moto, estoy bien, si les escriben de mi número podría ser una estafa



Que impotencia, que dolor la inseguridad en Bogotá @CarlosFGalan @PoliciaBogota — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) April 2, 2025

Después subió un clip a su cuenta de Instagram, confirmando que se encuentra fuera de peligro, pero que ese momento que vivió fue bastante tensionante y más porque estaba con su perrito Coco.

“Me abordaron dos tipos, uno en una motocicleta y otro caminando. Él me mostró el arma, me dijo que le pasara mi celular, una cadena que llevaba y el reloj; fue un momento muy angustiante. Yo inmediatamente le pasé todo, no pude hacer nada”, indicó el periodista de Noticias Caracol.

En medio de esta situación, Pablo Arango reveló la impotencia que sintió en aquellos instantes cuando lo abordaron mientras paseaba a su mascota: “Reconozco que llevaba el celular en la mano. Me pregunto si los ciudadanos en Bogotá no podemos tener nuestros elementos en la calle, yo sé que no, pero es de verdad muy angustiante la inseguridad”, añadió.

Los internautas no dudaron en enviarle mensajes de apoyo al reportero y agradecieron que él estuviera bien, en medio de tremendo susto que vivió.

“Cuídate Pablito, Dios te guarde”, “toda mi solidaridad”, “lo lamento mucho”, “la inseguridad está disparada en todo el país”, “es difícil ya hasta salir a la esquina de la casa”, “solo deseo que logres superar ese mal momento”, “lo normal es que uno pueda andar con su celular o cualquier elemento en la calle”, “qué tristeza”, dijeron algunos.

Ricardo Mejía también fue víctima de robo en Bogotá

Es de recordar que, recientemente uno de los actores de Nuevo Rico, Nuevo Pobre también fue víctima de robo con escopolamina en Bogotá. Se trata de Ricardo Mejía, quien interpreta a Mateo en la novela.

Los hechos ocurrieron un viernes en la noche cuando él salía de una obra de teatro en Casa Ensamble. Los delincuentes le robaron un celular y por la escopolamina que utilizaron estos hombres, él estuvo cerca de dos horas inconsciente.

Luego del tensionante momento, afirmó que ahora prefiere estar en su casa, y que, al salir, va a tener mayor precaución para evitar pasar por otro mal rato en medio de la noche.