Ladrones robaron la casa de Flavia Dos Santos: La insólita lista de artículos que le quitaron

La presentadora y sexóloga Flavia Dos Santos informó a través de su cuenta oficial de Instagram que fue víctima de los ladrones mientras se encontraba de viaje en el extranjero. Según indicó, se ausentó por tres semanas de su apartamento en Bogotá para estar en Brasil durante la temporada decembrina.

Dos Santos se mostró visiblemente molesta desde el aeropuerto y confirmó que su empleada le había dado a conocer lo que había ocurrido. Después publicó unos videos un poco más calmada, en los que reveló cuáles fueron las pertenencias que se quedaron los delincuentes y hasta se quejó de la inseguridad que hay en las principales ciudades del país.

Qué le robaron a Flavia Dos Santos

Luego de anunciar que había hecho las respectivas diligencias con la Policía Nacional y la SIJIN, la conferencista dijo que se sentía triste porque le quitaron cosas que representaban mucho a nivel sentimental para ella.

"Entraron, me quitaron de todo hasta los dientes de leche de mis hijos que yo tenía en una cajita y que es para mí muy preciado, se lo llevaron, no sé que van a hacer con dientes de leche. Me robaron un perfume que yo adoro y que fue el pago de una conferencia, pero listo, paciencia (...) Cosas personales, algo de valor", dijo.

Asimismo, recordó que vive en Colombia hace 19 años y que decidió radicarse en la capital porque le parecía mucho más segura en comparación con Río de Janeiro, su ciudad de origen; sin embargo, agregó que esto ha ido cambiando con los años.

"El sentimiento que tengo hoy es de rabia, de desamparo. Pago mis impuestos al día, tengo mi cédula de extranjería, pero es una sensación de una falta de presencia del Estado, de un abandono a la gente que quiere el país", explicó en medio de la red.

Por lo pronto, está a la espera de que las autoridades competentes investiguen el caso y den con los responsables, mientras que sus fanáticos han aprovechado para enviarle mensajes de solidaridad y consejos para mantenerse sana y salva de cualquier crimen que pueda poner en riesgo su integridad y la de su familia.