Artista colombiana llevó a 'La Virgen de la Arepa' en el Grand Palais de París

Artista colombiana llevó a ‘La Virgen de la Arepa’ en el Grand Palais de París. La artista visual participa en nueva edición del Salón Comparaisons con tres obras de arte contemporáneo.

Colombiana hace brillar a ‘La Virgen de la Arepa’ en el Grand Palais de París

Se trata de María Mercedes Sánchez, artista visual que participa en nueva edición del Salón Comparaisons, con tres obras de arte contemporáneo que exaltan la identidad de la cultura colombiana.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 13 de feb, 2026
Colombiana hace brillar a ‘La Virgen de la Arepa’ en el Grand Palais de París