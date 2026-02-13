Colombiana hace brillar a ‘La Virgen de la Arepa’ en el Grand Palais de París

La santandereana, que reside en Bogotá, participa en el prestigioso evento, que se lleva a cabo en el Grand Palais de París de 12 al 15 de febrero, con sus obras ‘La Virgen de las Arepas’, ‘Llámame’ y ‘Amour Pur’, piezas que reconfiguran lo sagrado desde lo cotidiano, desplazando imaginarios religiosos hacia escenarios donde conviven lo popular, lo afectivo, y la identidad cultural colombiana. A través de estos lenguajes, la artista propone una reflexión sobre la permanencia del ritual, la fe y la necesidad humana.

“Es increíble. El solo hecho de ver esta magnitud, de ver esta cúpula de cristal, de ver la cantidad de artistas de todo el mundo, y estar yo en este salón de América Latina es muy conmovedor”, declaró Sánchez en Noticias Caracol.

La artista santandereana María Mercedes Sánchez pone a Colombia en el Grand Palais de París, donde expondrá sus obras y destacará su identidad cultural en un espacio histórico.



La colombiana presenta una propuesta centrada en la creación de altares contemporáneos, construidos a partir de 'collage's, ensambles y estructuras luminosas, donde confluyen elementos Kitsch, populares y devocionales.



“Yo reemplacé las uvas por arepas, propiamente arepas de maíz pelado, porque vengo de Santander, que es el maíz amarillo. Hice una caja, un diorama, que es una cocina campesina, también es un tributo a los campesinos, al arraigo; habla también del calor de hogar, del círculo”, explicó la santandereana en el informativo.



¿Quién es María Mercedes Sánchez, artista colombiana?

María Mercedes Sánchez Inició sus estudios en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana, donde adquirió herramientas críticas y narrativas que posteriormente han permeado su práctica artística.

Más adelante, amplió su formación en pintura y producción artística, construyendo un camino académico y profesional entre Colombia y México. En este recorrido integró estudios en producción y montaje de exposiciones, gestión de proyectos artísticos, historia del arte y curaduría, fortaleciendo una visión integral del campo artístico contemporáneo.

En los últimos años ha desarrollado una práctica sostenida que se ha materializado en exposiciones individuales y colectivas en galerías e instituciones culturales de Colombia. Su obra ha sido seleccionada para participar en eventos internacionales de arte contemporáneo, entre ellos la Primera Bienal de Artistas Colombianos en España y Comparaisons 2026 en París, consolidando así una trayectoria en expansión y con proyección internacional.