Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Cuándo es la semifinal del ‘Desafío 2025’: conéctate con el capítulo EN VIVO- CaracolTV

Con el Desafío a Muerte en el Box Negro que dejó eliminados a Rosa y Gero de la competencia, se confirmaron los nombres de las tres parejas de semifinalistas. Esto se sabe sobre su enfrentamiento.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Cuándo es la Semifinal del ‘Desafío 2025’: fecha, hora, dónde verla y quiénes participarán

Con el Desafío a Muerte en el Box Negro que dejó eliminados a Rosa y Gero de la competencia, se confirmaron los nombres de las tres parejas de semifinalistas. Esto se sabe sobre su enfrentamiento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
Esto es todo lo que debes saber para conectarte a la Semifinal del 'Desafío 2025'.