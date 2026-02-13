Cuándo es la Semifinal del ‘Desafío 2025’: fecha, hora, dónde verla y quiénes participarán

Todo está listo para la Semifinal del 'Desafío del Siglo XXI'. El pasado 12 de febrero se conoció que Rosa y Gero fueron los últimos eliminados antes de esta fase definitiva, luego de enfrentarse en el Desafío a Muerte. Con su salida, queda definida la lista oficial de competidores que avanzan a la siguiente instancia del programa producido por Caracol Televisión.

Mira también: Rosa y Rata tienen un roce al convivir de nuevo en el 'Desafío', ella lo considera "traidor"



Cuándo es la Semifinal del 'Desafío 2025'

La Semifinal del Desafío 2025 tendrá lugar este 13 de febrero a las 8:00 p.m., después de la emisión central de Noticias Caracol.



De acuerdo con el avance liberado por Caracol Televisión, el enfrentamiento se realizará en el Box Amarillo, conocido también como box de tierra. Este escenario concentra las pruebas físicas que determinan qué participantes avanzan a la Gran Final.

Quiénes son los semifinalistas del 'Desafío 2025'

Los primeros semifinalistas en confirmarse fueron Gio, exmilitar francés, y Valkyria, ganadora del 'Desafío The Box 2022' junto a Ceta y luchadora olímpica.

Posteriormente se sumaron Zambrano, atleta olímpico, y Miryan, competidora de OCR.





Mira también: Gero dice si Valentina, su gran amiga, le cortó la cara al no invitarlo a la Suite ditu

Publicidad

Los últimos en obtener su cupo fueron Rata, atleta OCR, y Valentina, creadora de contenido digital. Ambos ganan el Desafío a Muerte frente a Gero y Rosa, resultado que definió los seis nombres que competirán en la Semifinal. Con esta definición, el grupo queda conformado por tres hombres y tres mujeres que continúan en la disputa por el título del 'Desafío del Siglo XXI' en su edición 2025.



Dónde ver la Semifinal del 'Desafío 2025'

La Semifinal se puede ver conectándose a las 8:00 p.m. a la señal en vivo de Caracol Televisión. También está disponible a través de la aplicación ditu, donde se transmite la programación del canal.

Mira también: Encontrón entre Zambrano y Valkyria: en Gamma dicen que Gero y Rosa quieren asegurar la Semifinal

Publicidad

Adicionalmente, los espectadores pueden acceder a los mejores momentos y contenidos relacionados en la página web oficial del canal y en su canal de YouTube, donde se publican fragmentos y resúmenes de cada emisión.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.