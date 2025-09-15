Nibardo Matallana

Es el padre de Maritza. Durante toda su vida se ha dedicado a vender seguros de la vieja usanza, como visitador, con maletín y formularios en papel, viajando en autobús y a pie. Así ha intentado sostener a su familia, compuesta por Yesenia y sus tres hijos: Castor, Polo y María Isabel, Maritza. Aunque es responsable y trabajador, Nibardo no ha tenido mucho éxito. Además, es un poco inseguro, y a menudo le cuesta tomar decisiones para evitar conflictos. Por esta razón, flaquea ante sus hijos cuando debe ejercer autoridad, delegando esas funciones en su pareja.