Nibardo Matallana

Nibardo Matallana

El actor Carlos Camacho, recordado por su papel en La Gloria de Lucho de Caracol Televisión, le prestará su piel a Nibardo Matallana en La Influencer.

Carlos Camacho es Nibardo Matallana en La Influencer.
Carlos Camacho es Nibardo Matallana en La Influencer.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 02:48 p. m.

