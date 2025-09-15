Actualizado: septiembre 15, 2025 02:42 p. m.
Caracol TV La Influencer Personajes Aldo Suárez
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Aldo Suárez es un elegante ejecutivo dueño de una inmensa fortuna, fruto de las múltiples empresas que ha logrado apropiarse mediante métodos ilícitos. Su imponente presencia, extraordinarios modales y su impecable forma de vestir le confieren un estatus de modelo a seguir para cualquier mortal. Por ambición, es capaz de traicionar incluso a sus mejores amigos, entre los que se contaba Miguel, el padre de Salvador. No dudó en engañarlo aprovechándose de Teresa, la esposa de Miguel, a quien enamoró con el único fin de lograr sus objetivos.