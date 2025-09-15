En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Influencer  / Personajes  / Aldo Suárez

Aldo Suárez

Leonardo Acosta, destacado por su trabajo en producciones como Escupiré sobre sus tumbas y La Ronca de Oro, regresa a Caracol Televisión para interpretar a Aldo Suárez en La Influencer.

Publicidad

Publicidad

Publicidad