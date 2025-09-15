Fabricio Romero (Peluche)

Fabricio es el mejor amigo de Maritza. Es su confidente, su paño de lágrimas y también el amigo que la aterriza y reprende cuando es necesario. Es leal hasta la muerte con sus amigos y con todos en general. Aunque a veces le cuesta mantener la boca cerrada, no lo hace con mala intención. Es homosexual; algunas de sus actitudes, bastante sutiles, lo delatan, aunque no es algo de lo que se avergüence, a pesar de haber sido rechazado por su propia familia. Desde entonces, ha tenido que defenderse con los trabajos que consigue para sobrevivir. Asume con ironía sus desventuras y se esfuerza por ser responsable con las oportunidades que se le presentan.