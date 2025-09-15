Actualizado: septiembre 15, 2025 02:41 p. m.
La Influencer Personajes German Hincapié (Germen)
Germán Hincapié uede ser diplomático y encantador cuando lo desea, especialmente cuando lo necesita; sin embargo, en realidad es traicionero y manipulador. Su escasa ética y principios lo convierten en un enemigo implacable. No le importa hacer lo que sea para conseguir seguidores, ya que solo tiene un objetivo en la vida: ganar dinero y ser famoso.