LA VENGANZA DE ANALÍA

Caracol TV  / La Influencer  / María Isabel Matallana, Maritza

La actriz y cantante Mariana Gómez, recordada por su participación en Arelys Henao canto para no llorar y La Reina del Flow, prestará su piel a Maritza en La Influencer.

