María Isabel Matallana, Maritza

Es una mujer popular que se siente orgullosa de serlo. Optimista y resiliente, nunca pierde la esperanza. A los 12 años, su madre la abandonó, y a pesar de su simpatía, ha lidiado con dislalia, un trastorno que afecta su pronunciación y le ha traído rechazos. Decidida a defender a quienes enfrentan problemas de comunicación y discriminación, utiliza sus redes sociales para abogar por la igualdad de oportunidades.