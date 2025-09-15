Teresa de Sarabia es la madre de Salvador, una mujer de impecables modales y buenas maneras que oculta muchas insatisfacciones. Se casó muy joven con Miguel Sarabia, lo que le impidió vivir plenamente. Con el paso de los años, cometió el error de involucrarse con Aldo, de quien llegó a enamorarse sinceramente. Siempre ha sido una mujer imponente y elegante, por lo que considera que Maritza no es la mujer adecuada para su hijo. Su principal preocupación es el regreso de su hijo, ya que tiene muchos secretos que ocultar.

