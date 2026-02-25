Mary Méndez revivió un episodio angustiante de su vida: fue víctima de paseo millonario

La presentadora Mary Méndez recordó el episodio de paseo millonario que vivió en 1999 y compartió su experiencia a través de redes sociales, luego de que se conociera el caso de Diana Ospina, quien estuvo desaparecida desde el 22 de febrero de 2026.

Mary Mendez fue victima de un paseo millonario hace 27 años

Méndez relató que el suceso ocurrió después de haber salido de fiesta. Explicó que, cuando se disponía a bajarse del vehículo para ingresar a su vivienda, dos hombres armados se subieron al carro. Indicó que tanto ella como su acompañante fueron retenidos durante varias horas mientras los delincuentes obligaban a retirar dinero de cajeros automáticos y a vaciar las cuentas bancarias.



De acuerdo con su narración, durante la madrugada los responsables los mantuvieron recorriendo distintos sectores de Bogotá. Señaló que, alrededor de las seis de la mañana, fueron abandonados en un solar. El vehículo fue dejado en el lugar y las llaves fueron arrojadas, lo que dificultó que pudieran retirarse de inmediato.

La presentadora manifestó que este tipo de delitos no eran nuevos y que, desde su experiencia, se habían presentado casos similares durante varios años. Sostuvo que estos casos se siguen presentando ya que las autoridades capturaban a los responsables, pero posteriormente los dejaban en libertad.

Al referirse al caso de Diana Ospina, Méndez señaló que, al conocer la noticia de su desaparición, pensó en la madre de la mujer y en la preocupación que pudo haber sentido durante los días en que no se conocía su paradero. Indicó que recordó las horas que ella misma vivió bajo amenaza y la incertidumbre que rodea este tipo de situaciones.

También hizo mención a la situación del transporte en la ciudad. Explicó que tomar transporte público en Bogotá, ya sea abordándolo en la calle o mediante aplicaciones, no debería representar un riesgo para los ciudadanos. Consideró que las personas tendrían que poder movilizarse sin temor a ser víctimas de delitos como el paseo millonario.

El testimonio de Mary Méndez se difundió en redes sociales en medio de la conversación generada por el caso de Diana Ospina. Su relato volvió a poner en discusión este tipo de modalidad delictiva, que consiste en retener a las víctimas para obligarlas a retirar dinero y entregar sus pertenencias, y que ha sido denunciada en diferentes momentos en la capital del país.

