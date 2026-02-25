Mary Méndez revivió un episodio angustiante de su vida: fue víctima de paseo millonario

Publicidad

Mary Méndez presentadora de La Red fue víctima de paseo millonario - CaracolTV

Luego de conocerse testimonios sobre el caso de Diana Ospina, la presentadora confesó que también fue víctima de la modalidad de hurto hace más de 20 años: "Esto no es nuevo, no se ha hecho un carajo".

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 25 de feb, 2026
