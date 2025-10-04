Mary Méndez hizo público el duro momento que atraviesa: “no encuentro la resignación”

Mary Méndez ha sido parte de 'La Red' durante muchos años y, debido a esto, muchos colombianos se han convertido en sus admiradores, quienes están pendientes de su día a día y de las publicaciones que comparte en redes sociales. Su carisma y autenticidad la han convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión nacional.

Es por esto que en la tarde del 3 de octubre sorprendió a muchos con un anuncio que conmovió profundamente a sus seguidores: cumplió un mes sin “su hijito”, su mascota Calixto. Muchos no sabían que el gato había fallecido, por lo que las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo y condolencias.



Mary Méndez está de luto por su mascota

En su cuenta de Instagram, donde acumula casi un millón y medio de seguidores, la samaria compartió varias fotografías de su gato, incluso algunas en las que aparecen juntos, acompañadas de un sentido mensaje: “1 mes sin mi hijito💔 dicen que el tiempo todo lo cura, pero yo aún no encuentro la resignación de la que todos hablan…”, escribió la presentadora.

La publicación generó cientos de reacciones en cuestión de minutos. Otras celebridades colombianas aprovecharon para enviarle mensajes de solidaridad, entre ellas Alejandra Giraldo, quien también ha atravesado momentos difíciles con sus mascotas y le dejó un texto muy honesto: “Mi Mary, te juro que el dolor profundo pasará. Te lo juro… no sé cuándo, pero un día recordarás sin ese dolor que duele en el alma, solo con el hermoso recuerdo y el agradecimiento por haberlo tenido. Mientras tanto, te abrazo fuerte. ❤️”.

También Iván Lalinde, quien comparte su amor por los animales, escribió: “uffff💔💔💔 te abrazo Mary🙏🏻”, y Rafa Taibo le envió un emoticón de corazón. Además de los mensajes de sus colegas, decenas de seguidores le han manifestado su cariño, recordándole lo mucho que Calixto significó para ella y destacando la conexión tan especial que tenía con su mascota.



Para nadie es un secreto que la presentadora, que en distintas ocasiones ha hablado del amor incondicional que siente por los animales, incluso en La Red, por lo que los internautas están atentos a cualquier detalle nuevo que pueda dar sobre su proceso.

