Kike, Felipe y Gian Marco quedan cautivados al escuchar instrumentos en las audiciones

El programa A Otro Nivel 2026 avanza con la participación de Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco como jurados. En el quinto capítulo ingresan siete participantes que buscan un lugar en la competencia y se enfrentan a la evaluación del panel.

Ellos cautivaron a los jurados e ingresaron a 'A Otro Nivel'

El primero en presentarse es Andrés Cortés. Tras su interpretación, recibe dos flechas verdes por parte de Felipe Peláez y Gian Marco. Durante la retroalimentación, los jurados le indican que cuenta con una voz franca y le sugieren explorar una propuesta distinta dentro de la ranchera clásica. Con estos apoyos, asegura su permanencia en el proceso.



El segundo turno es para Dikui, quien es reconocido como ganador del Festival de Música Colombiana. En su audición obtiene dos botones verdes de Kike Santander y Gian Marco. En la devolución, le señalan que debe controlar el color de su voz para evitar acercarse a la imitación y mantener su identidad artística dentro de la competencia.

Luego se presenta Angelove. Su actuación le permite recibir las tres flechas verdes del jurado, lo que lo convierte en líder del capítulo. En la retroalimentación le explican que logra un balance entre la versión original de la canción interpretada y su propuesta personal, aspecto que influye en la decisión unánime.





La siguiente participante es Jessica Santanilla. También obtiene tres flechas verdes, asegurando su paso a la siguiente etapa. Durante la conversación posterior a su presentación, los jurados manifiestan sorpresa al conocer su edad y su trayectoria dentro de la industria musical, elementos que forman parte de su recorrido profesional.

Después sube al ascensor Liz Ocampo, quien presenta su propia versión de la canción “Busca un confidente”. Su propuesta le permite recibir dos flechas verdes de Kike Santander y Gian Marco. En la retroalimentación le comentan que su voz refleja influencia de varios géneros musicales, característica que se hace evidente en su interpretación.

Más adelante participa Windy Lobo Music, hija del maestro William Lobo. Realiza su audición acompañada de su guitarra. Tras su presentación, Kike Santander y Gian Marco le otorgan el botón verde. En la devolución resaltan el hecho de presentarse con un instrumento en esta etapa de la competencia, decisión que marca su actuación.

Finalmente se presenta Shany, quien formó parte de la orquesta de Mickey Taveras. Su audición genera dudas en el panel sobre su continuidad. Sin embargo, en el último momento, Gian Marco y Kike Santander activan la flecha verde, lo que le permite continuar en el programa.

Con estas siete presentaciones, el quinto capítulo de A Otro Nivel 2026 define nuevos avances dentro de la competencia y establece a los participantes que continúan en la búsqueda del título.

