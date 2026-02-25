Publicidad

Quiénes pasaron en A Otro Nivel 2026 HOY 25 febrero: capítulo 6 - CaracolTV

Los artistas deben demostrar sus diferentes facetas artísticas y arriesgarse en las audiciones, no solo probando nuevos géneros, sino otras habilidades musicales; puede ser un plus.

Kike, Felipe y Gian Marco quedan cautivados al escuchar instrumentos en las audiciones

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 25 de feb, 2026
audiciones 25.jpg