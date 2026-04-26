Capítulo Expediente Final Diomedes Díaz 26 abril - CaracolTV
Se conoce el expediente final de Diomedes Díaz, figura clave del vallenato, cuya carrera estuvo marcada por éxitos, problemas legales, enfermedades y un entorno que influyó en su vida personal y artística.
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Expediente Final: se revela la vida de Diomedes Díaz entre éxito, excesos y polémicas
Se conoce el expediente final de Diomedes Díaz, figura clave del vallenato, cuya carrera estuvo marcada por éxitos, problemas legales, enfermedades y un entorno que influyó en su vida personal y artística.