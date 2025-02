Shakira habló de Clara Chía en el inicio de su gira: "Las lobas no codician las posesiones ajenas"

El esperado regreso de Shakira a los escenarios el 11 de febrero de 2025 estuvo cargado de música, emoción y mensajes poderosos. La colombiana, que arrancó su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, con un show imponente, no solo deslumbró con su talento, sino que también aprovechó la ocasión para enviar indirectas que sus fanáticos no dejaron pasar desapercibidas.

A lo largo de la noche, interpretó 31 canciones, pasando por todos los géneros que ha explorado en su carrera, desde el pop y el reguetón hasta el rock y la balada. Además, sorprendió con más de 10 cambios de vestuario, cada uno representando una versión diferente de las etapas que ha atravesado y con los temas que la llevaron a la cima del éxito.

Mensaje de Shakira para Clara Chía

Además de su puesta en escena con una loba gigante, juego de luces, bailarines y más, algo que también llamó la atención fueron los mensajes que se proyectaron en las pantallas del estadio, haciendo referencia a los 'Mandamientos de una loba'.

Entre las frases que se mostraron, una en particular encendió las redes sociales: “Las lobas no compiten entre ellas, se ayudan”. Sin embargo, la más contundente fue la que parecía un dardo directo a Clara Chía: “She wolves will not cover their neighbors’ possessions. ¡Claramente!” (Las lobas no codician las posesiones ajenas. ¡Claramente!). La palabra final, en un juego evidente con una de las frases de su polémica colaboración 'Bizarrap Music Sessions #53', fue suficiente para que los asistentes estallaran en gritos y aplausos.

The 10 Commandments of a She-Wolf! 🐺 ¡Los 10 Mandamientos de una Loba! #LMYNLWorldTour

Entre los demás Mandamientos se encuentran:

1. Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo. 2. No pedirás permiso para ser tú misma. 3. Bailarás y cantarás cuando necesites curarte. 4. Aullarás, porque nadie puede silenciarte. 5. Una loba no ataca, se defiende. 6. Una loba no compite con otras lobas. Se ayudan entre ellas. 7. No reprimirás tu naturaleza salvaje. 8. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga. 9. Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente! 10. Una loba es una loba para siempre.

En medio de esta atmósfera de empoderamiento, Shakira también se dirigió al público en portugués, recordando que las mujeres siempre resurgen con más fuerza tras cada caída; aunque mientras hablaba, los fanáticos comenzaron a corear “Piqué, vai tomar no cu”, a lo que ella respondió con una sonrisa y llevándose la mano a la oreja en señal de apoyo.

