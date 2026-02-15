Gero reveló que ya no quiere hablar con examiga del Desafío: “Debe madurar”

La salida de la Rosa y Gero, tras competir en el Box Negro contra Rata y Valentina, rompió varios corazones, pues contaban con un gran respaldo por parte de los televidentes que siguen minuto a minuto cada episodio del reality.

Después de su eliminación, la psicóloga y el cantante estuvieron en El Sentenciado, un espacio donde los participantes recuerdan sus momentos más llamativos en la competencia y aclaran algunas situaciones.



Allí abordaron temas como las tensiones con Zambrano, los romances con Kevyn y Eleazar, así como traiciones y confrontaciones que en su momento resultaron bastante polémicas.



Gero no quiere hablar con examiga del Desafío

Al preguntarles con qué persona creen que no volverían a hablar por fuera del programa, Gero respondió con contundencia:

“Yo diría que con Dani. Estaría abierto a tener una conversación cuando demuestre madurez y respeto. No veo que seamos mejores amigos ni nada, pero siempre estoy dispuesto a conversar las cosas".



Publicidad

Con respecto a Tina, la hermana, dijo: "en esta segunda etapa, conecté y reconstruí esa amistad que estaba un poco frágil”.

Por su parte, Rosa comentó que, si tuviera que mencionar a alguien, sería Mencho: “Tuvimos feeling, ella es súper chévere, pero como la situación ha seguido… es como que ella en su esquina y yo en la mía, pero todo bien”.

Publicidad

Luego, la presentadora lo puso a elegir entre Rosa y Valentina, debido a su gran relación, y él simplemente aseguró que le resultaba imposible.



Cuánta plata sacó Gero del ‘Desafío’ en esta segunda participación

El hijo del futbolista Juan Pablo Ángel acumuló un total de 44 millones 900 mil pesos. Explicó que el dinero estaría destinado a su proyecto musical, iniciativa en la que trabaja desde hace un tiempo y que lo llevó incluso a presentarse como telonero de Camila en Medellín.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.