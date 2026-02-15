Publicidad

Gero ya no quiere hablar con examiga del Desafío: quién y por qué

Gero confesó que no volvería a hablar con una examiga del Desafío Siglo XXI y aseguró que “debe madurar”. Tras su eliminación junto a Rosa, la dupla habló de tensiones, romances y amistades que quedaron fracturadas a puertas de la final.

Gero reveló que ya no quiere hablar con examiga del Desafío: “Debe madurar”

Rosa y Gero quedaron eliminados del Desafío Siglo XXI en el capítulo 133 y le dijeron adiós a su sueño a puertas de la gran final. En exclusiva, hablaron sobre las amistades que crearon dentro del programa.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de feb, 2026
Gero reveló que ya no quiere hablar con examiga del Desafío.