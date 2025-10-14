En vivo
Katiuska dice cuándo le enviará el chaleco a Juan en el 'Desafío': “Soy muy leal”

Katiuska, de Omega, le revela a Leo que cuando a Juan, de Gamma, le toque el momento de ponerse el chaleco, él lo hará. Asimismo, aclara que siempre buscará la manera para que él sea el último que se lo ponga.

