Katiuska dice cuándo le enviará el chaleco a Juan en el 'Desafío': “Soy muy leal”

En este capítulo 72 del Desafío Siglo XXI, los participantes amanecen con la mejor actitud para enfrentarse en el Box Negro. Es de destacar que, Camilo, Potro, Gio, Valentina, Mencho y Grecia son los sentenciados, por ello, están mentalizados a ganar para llegar más lejos a la competencia.

Mira también: Valentina nota el complot que tiene Juan con Katiuska en el 'Desafío': "Qué brujería tiene"



Ahora bien, antes de empezar a jugar en la ciudadela, Camilo se reunió con Potro para dialogar sobre Katiuska. Él le dijo que no puede creer como ella eligió a Zambrano antes que a él, cuando realizaron la reorganización de los equipos. Se preguntó cuál era la manera en la que ellos se estaban cuidando para permanecer unidos hasta el final.

"Si Kati eligió a Zambrano por rabia en vez de escogerme a mí, qué era lo tanto que nos íbamos a cuidar. Y ahora con esa modalidad de que los chalecos vienen con nombre, peor aún. Si se casan con tu nombre, hasta que no te sacan, no se quedan quietos", afirmó.

Posteriormente, en la casa Omega, Leo le pregunta a Katiuska cómo se haría la selección de para quién va el chaleco si en Gamma llegaran a quedar dos hombres. A lo que ella responde. "En el momento en el que le toque a Juan, él sabe".



Mira también: Mamá de Manuela no se guardó nada sobre Katiuska y calificó a miembros de Omega como "súbditos"

Publicidad

Luego, el compañero le cuestiona si la prenda roja se la quedan ellos, frente a esto, la mujer dice. "Créeme que a la que más le gustaría es a mí. Si fuera mi elección, yo enchaleco a todo el Desafío antes que a Juan. Yo soy una persona muy leal con mi equipo y voy a meter las manos al fuego para que el último chaleco sea para él. En el momento que quede, Camilo y Juan, o Potro y él, y nosotros ganemos las dos, pues para él no va. Y si él que quiere que se mande para acá, yo lo apoyo".

Tras estas palabras, ella indica que en Omega hay competidores muy buenos, pero que no funcionan en todas las pistas de La Ciudad de las Cajas. Y después, Leo le afirma que está muy fiel a ella y a todo lo que sugiera para el equipo.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.