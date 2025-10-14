Camilo se desahogó por la traición de Katiuska al no escogerlo: “Nos íbamos a cuidar”

En el capítulo 71 del Desafío Siglo XXI se vivió un momento de desahogo entre Camilo y Potro, del equipo Gamma. En la conversación, Camilo recordó con molestia la decisión de Katiuska, capitana de Omega, quien en la reorganización de equipos prefirió elegir a Zambrano antes que a él, pese a que ambos habían prometido “cuidarse” mutuamente.

“Si Kati eligió a Zambrano por rabia, en vez de elegirme a mí, ¿qué era lo tanto que nos íbamos a cuidar? Y ahora con esa modalidad de que los chalecos vienen con nombre, peor aún, porque si se casan con tu nombre… no se quedan quietos hasta que te saquen”, expresó Camilo, dejando claro su inconformidad.

Por su parte, Katiuska habló con Leo sobre la estrategia de los chalecos y reiteró su intención de proteger a Juan, asegurando que siempre buscará que él sea el último en recibirlo.



Juan ya había hablado con Camilo sobre la protección de Katisuka

De hecho, Juan había contado a Camilo que entre ambos existía un pacto de protección: “Hablé con Kati, le di mi palabra y ella me la dio a mí de que nosotros somos los dos últimos hombres que ellos van a tocar”.



Durante la charla, Juan también reveló cuál cree que sería el orden de los chalecos si Omega los envía hacia Gamma: primero Grecia, luego Gio, dejando para el final a los competidores más fuertes. Ante esto, Camilo fue claro: “No podemos ser tan obvios”.

