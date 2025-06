Cuántos años tiene Martín Karpan; a esto se dedica actualmente, te sorprenderá

Martín Karpan es un reconocido actor que se ha destacado en la pantalla chica por sus interpretaciones. Las producciones más recordadas en donde ha participado son: El auténtico Rodrigo Leal, El cuerpo del deseo y Nuevo Rico, Nuevo pobre, entre otras.

Mira también: ¿Cambió mucho? Así lucía Martín Karpan, protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre, en su niñez

Cuántos años tiene Martín Karpan

El argentino cumple este tres de junio 51 años, es decir que nació en 1974 en Villa del Parque, Buenos Aires, Argentina. Adicionalmente, su estatura es de 1,78 centímetros y para los que no saben, estuvo casado con Zharick León del 2007 al 2009, y fruto de aquel amor nació Luciano el ocho de julio de 2008.

Publicidad

A qué se dedica Martín Karpan

Publicidad

En el 2021 fue su última aparición en televisión, pero a través de su Instagram, donde acumula 235 mil seguidores, sube varios videos de comedia junto a Julián Orrego, vocalista de 'Rocka y el Sie7e', y en algunas ocasiones con Margarita Reyes. Estos comúnmente se llaman 'sketches' y divierten a todos los seguidores con sus ocurrencias.

Los internautas no han perdido la oportunidad para comentar y afirmar que los hacen reír demasiado. Tanto así, que cuando dejaron de publicar contenido, les pidieron que subieran más videos, porque desde el 21 de mazo no han vuelto a postear nada.

Mira también: Martín Karpan inició un máster en Administración de Empresas, ¿piensa alejarse de la actuación?

Publicidad

Desde el diez de octubre de 2024 Karpan está con este proyecto que ha tenido mucha acogida por los usuarios de Instagram. La idea gira en torno a cómo dos roommates comparten espacio y los retos que deben tener a la hora de convivir en la misma casa.

En cada uno de los clips, los seguidores han mostrado el gusto por esta producción y les han dejado varios mensajes. Ellos también interactúan con los personjes de esta serie que ha sorprendido a los seguidores de Martín Karpan.

Publicidad

"Lucas es perfecto para este trabajo", "Luquitas, llegó la hora de ser un súperhéroe, por favor no la vayas a embarrar", "jjajajajajja siempre me encantó y me hizo mucha gracia la manera de hablar de los argentinos", "me acordé de él", "Martin karpan nunca fue una etapa", dijeron algunos. Por el momento, esta es la información que se conoce acerca de lo que está haciendo la expareja de Zharick León, quien no ha vuelto a parecer en la pantalla chica.