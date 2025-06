Quién es la esposa de David Ospina; es menor que él y llevan 13 años de casados

En los próximos días, Colombia se enfrentará a Perú y Argentina, por lo cual, el técnico de la 'Tricolor', Néstor Lorenzo, ya reveló cuáles son los jugadores que están convocados para estos dos fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Quién es Jesica Sterling, esposa de David Ospina

David Ospina, uno de los arqueros del equipo, estará ambas partidos para deslumbrar en la cancha. En medio de este acontecimiento, ha surgido la duda de quién es la esposa del deportista, cuántos años se llevan y hace cuánto tiempo están juntos.

Se trata de Jesica Sterling, la mujer que ha estado con él aproximadamente desde el 2008, año en el que habrían empezado a ser novios. En el 2018 se graduó de Administración de Empresas de la Universidad Politécnico Grancolombiano. Ese día posteó una foto donde le agradeció al hermano de Daniela Ospina, por tanto apoyo y también a sus dos hijos, Dulce María y Max.

"Establecer metas, es el primer paso para transformar lo invisible en visible. ¡Gracias Dios por un logro más en mi vida! Gracias mi amor por tu gran apoyo incondicional, te amo infinito, esto es para ustedes", expresó en la imagen.

Dos meses después de aquel día, tan importante, dejó ver lo enamorada que está de su pareja al celebrar por todo lo alto su aniversario. Allí mostró las mejores fotografías no solo con él, sino también con sus dos niños, a quienes ama con locura. Para ello, escribió un pequeño párrafo dejando claro lo mucho que lo ama y lo importante que es para ella.

"Te amo, no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Te amo no solo por lo que hacemos juntos, sino por todo lo que haces por mí. Porque son 10 años de amor inconfundible y único, gracias por ser la mejor parte de mi vida, porque contigo empezó toda esta aventura y ya no somos dos, sino cuatro que hacemos parte de un amor verdadero. Feliz aniversario, amor de mi vida", afirmó.

Hace cuánto se casó David Ospina con su esposa

Ellos llevan 13 años casados, porque desde el 2012 dieron el SÍ en el altar, y desde ese día son inseparables. En su Instagram, donde Sterling tiene más de 680 mil seguidores, muestro esos momentos únicos que comparten en familia y lo agradecida que está con la vida por tenerlos.