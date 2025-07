¿Inapropiado? Bad Bunny genera controversia por gesto con fanática en pleno concierto

Bad Bunny, uno de los exponentes más importantes del género urbano a nivel mundial, está en el centro de la conversación digital luego de que se viralizara un video en el que protagoniza una particular interacción con una fanática durante uno de sus conciertos en Puerto Rico.

Mira también: Maluma revela si se viene colaboración con Bad Bunny: te impactará su respuesta

En el clip, grabado durante su residencia 'No me quiero ir de aquí', se observa al artista interpretando su éxito 'Tití me preguntó' cuando se acerca al público que rodea el escenario, ubicado en el centro del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y nota que una asistente tenía desacomodada su blusa a la altura del busto. Sin pensarlo, el cantante se inclina hacia ella y, con su mano derecha, le acomoda la prenda para evitar un posible percance.

La joven, quien al parecer no se había percatado de la situación, reacciona con sorpresa y emoción ante el gesto del puertorriqueño. Aunque algunos usuarios en redes aplaudieron su acción y lo calificaron como un acto de cuidado, otros consideraron que fue un gesto inapropiado, lo que ha generado opiniones divididas en plataformas como TikTok e Instagram.

Publicidad

Otro momento que llamó la atención en el evento fue la presencia de Ricky Martin, quien sorprendió al público al aparecer como uno de los bailarines del espectáculo. El intérprete de 'Livin’ la Vida Loca' se mostró disfrutando del show sobre el escenario, que fue diseñado especialmente para esta serie de conciertos exclusivos para puertorriqueños.

Publicidad

Nuevas fechas para Bad Bunny en Colombia

Publicidad

Los colombianos podrán disfrutar de tres conciertos de Bad Bunny en Medellín. Del 23 al 25 de enero de 2026 se vivirá una fiesta completa en el Estadio Atanasio Girardot en el marco de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'.