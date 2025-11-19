Qué pasará en el 'Desafío' este 19 de noviembre y por qué Andrea Serna alertará a los participantes

Este miércoles 19 de noviembre, la parrilla de programación de Caracol Televisión regresa a su normalidad, por lo que los fanáticos podrán disfrutar de un nuevo episodio del 'Desafío del Siglo XXI', que había cedido su espacio al partido de Colombia VS. Australia el pasado martes.

Qué pasará en el 'Desafío del Siglo XXI' este 19 de noviembre

De acuerdo con el avance, Andrea Serna se pondrá en contacto con los integrantes de Alpha, Gamma y Neos para una nueva prueba en La Ciudad de las Cajas; sin embargo, aprovechará el espacio para anunciar que una persona infringió una de las reglas en el formato, por lo que habrá consecuencias.



"Desafiantes, tengo una información importante para compartir. Uno de ustedes infringió una norma", explicará la presentadora en el capítulo.

Es necesario mencionar que algunos episodios atrás, cuando inició la etapa final del programa, la conductora también anunció que todo lo que le ocurre a un Súper Humano también le pasa a su pareja, debido a que inició la etapa de duplas en el formato. Esto aplicaría no solo para sanciones, sino también para eliminaciones poner lesiones y demás circunstancias ajenas al desarrollo normal de la producción.



En la promo, también se muestra la reacción de preocupación que tienen algunos competidores como Deisy, Lucho, Kevyn, entre otros.



En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'

El reality de los colombianos se encuentra en uno de los momentos más emocionantes debido a la estrategia que se está tejiendo en contra del equipo verde.

Leo estuvo a punto de incumplir con una norma, Kevyn por su parte se quedó la moneda dorada y recibió la posibilidad de competir por una generosa suma de dinero. Adicionalmente, el capitán de Neos decidió ponerse a sí mismo el Chaleco de Sentencia junto a Sofía, demostrando de esta forma su sentido de liderazgo y que no tiene temor de visitar una vez más el Box Negro.

