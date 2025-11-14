En vivo
Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI

Cuántos millones se ganó Gio en la Máquina de Dinero del Desafío: Zambrano y Leo habían apostado

Al llegar a casa, Gio, de Alpha, cuenta los billetes que recolectó en la Maquina de Dinero, donde se colgó por un tiempo. Dos hombres de Gamma habían apostado un millón de pesos si le atinaban a la cifra.

