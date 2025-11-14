Cuántos millones se ganó Gio en la Máquina de Dinero del Desafío: Zambrano y Leo habían apostado

En el capítulo 9 del Desafío, Gio encontró una moneda escondida en el Box Amarillo, algo que resultó ser decisivo. Gracias a conservarla durante toda la prueba, obtuvo el derecho de ingresar a la Máquina de Dinero, una dinámica especial en la que cada participante puede acumular billetes según el tiempo que logre mantenerse colgado.

Mira también: María C. se defendió tras la desahogada de Valentina frente a Lucho en el 'Desafío'

Gio se sostuvo por varios minutos en la estructura y, al contar los billetes frente al equipo, confirmó que acumuló $16’940.000.

VIDEO ACÁ:



Publicidad

Moneda del Desafío

En el capítulo 93 del Desafío, Andrea Serna explicó que la moneda escondida en el Box Amarillo tenía un poder enorme: “El participante que se la encontrara primero y la conservara durante toda la prueba se iba a ganar algo muy grande”.

La presentadora confirmó recientemente que, por la llegada de Neos al programa, el premio total asciende ahora a $2.400 millones, pero $1.200 millones estarán disponibles para una dinámica distinta.

Publicidad

Cada vez que un participante tenga la moneda, podrá sumar dinero en la Máquina de Dinero, una prueba similar a la del inicio de temporada: sostenerse de una barra durante el mayor tiempo posible. Entre más consiga resistir, más dinero acumula.

Mira también: Cuál fue el premio que se llevó Gio en el ‘Desafío’: mira cómo lo consiguió

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.