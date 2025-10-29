Cuándo se estrena 'Leyla', la nueva novela turca de Caracol Televisión

La estremecedora serie turca 'Leyla', llega a las tardes de Caracol Televisión desde el próximo martes 4 de noviembre para cautivar a la audiencia. Esta intensa historia de amor y también de venganza narra la desgarradora vida de una niña que enfrenta fuertes conflictos familiares y que, al crecer, transforma su dolor en valentía para hacer justicia por todo el daño que le hicieron.

La vida de Leyla se convierte en una pesadilla cuando su padre Hilmi, se casa con Nur, una seductora y cruel mujer. La ceguera de Hilmi ante la verdadera personalidad de su nueva esposa lo lleva a enfrentar un trágico accidente en el que muere, dejando huérfana a Leyla.

Años después, Leyla regresará a la vida de Nur con una nueva identidad (Ela), una talentosa chef. Para ese momento, Nur ha escalado socialmente y estará casada con la ex estrella del fútbol, Tufo. A esta casa llegará Ela sin saber que el destino unirá nuevamente su camino con Cino, su amor de infancia, quien ahora es Civan, el hijo adoptivo de Nur.

La lucha interna de Leyla entre su sed de venganza y sus sentimientos resurgentes por Civan desatará una serie de secretos familiares que cambiarán sus vidas para siempre.

Esta producción cuenta con la participación de actores de la talla de Cemre Baysel, Alperén Duymaz, Gonca Vuslateri, Yigit Kirazci, Halili Ibrahim Ceyhan, entre otros intérpretes.

No te pierdas 'Leyla', desde este martes 4 de noviembre después de 'Tormenta de pasiones' y descubre si perdonará su pasado para volver a amar.

