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Carolina Picorios, ex de Kapo y Miguel Bueno, fue víctima de abuso

La modelo e influenciadora, ex de Kapo y de Miguel Bueno, relata, por primera vez, que en su infancia vivió un momento traumático con el que ha tenido que vivir durante años y no quiere que vuelva a ocurrir jamás.

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Carolina Picorios confiesa que fue víctima de abuso cuando era una niña

La modelo e influenciadora, ex de Kapo y de Miguel Bueno, relata, por primera vez, que en su infancia vivió un momento traumático con el que ha tenido que vivir durante años y no quiere que vuelva a ocurrir jamás.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 23 de may, 2026
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