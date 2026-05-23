Carolina Picorios confiesa que fue víctima de abuso cuando era una niña

Carolina Picorios decidió hablar sobre uno de los episodios más difíciles de su vida y recordó una experiencia que vivió cuando apenas tenía siete años. La modelo y creadora de contenido contó que durante su infancia atravesó una situación de abuso por parte de una persona cercana a su entorno, un hecho que tardó años en comprender y expresar.

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Carolina Picorios fue abusada

Según relató, todo ocurrió mientras ella y otras niñas permanecían al cuidado de una familia de confianza. Carolina aseguró que en ese lugar comenzaron a presentarse comportamientos extraños que, por su edad, no lograban entender completamente. Sobre ese momento recordó: "Vino un abuso sexual de una persona que nunca nos imaginamos, ni menos mi familia".





Además, explicó que el hombre tenía conductas inapropiadas frente a las menores: "La persona salía siempre del baño, nos mostraba sus partes y nosotros nos mirábamos como: "¿Esto es normal?"". Con el paso del tiempo, varias niñas dejaron de asistir a esa casa, aunque ella aseguró que cree que la familia nunca se enteró de lo que estaba ocurriendo.

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Sin embargo, lo que comenzó con ese tipo de comportamientos terminó convirtiéndose en una situación mucho más delicada. Carolina relató que un día no tuvo colegio y su mamá tuvo que dejarla en esa vivienda para ir a trabajar. En ese momento solo se encontraba el hombre y fue ahí cuando ocurrió el episodio que más la marcó.

Después de ese día, Carolina comenzó a negarse a regresar a ese lugar y le repetía constantemente a su madre: "No quiero, no quiero, no quiero". Aunque no le explicó el motivo, años después agradeció que su mamá respetara su decisión: "Siempre voy a estar agradecida con mi mamá que me escuchó y simplemente hizo caso sin saber qué era lo que estaba pasando".

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