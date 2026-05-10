La Red: Presentadora de Noticias Caracol revela que perdió un bebé - Resumen - CaracolTV En este especial del Día de la Madre, varias mamás abren sus corazones para contar sus historias, desde arrepentimientos, aprendizajes y lecciones. Marilyn Patiño, Marina Granziera, Carolina Ramírez y más se confiesan.