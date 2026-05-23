Esperanza Gómez recibió amenazas de muerte cuando murió su esposo: “el enemigo está en casa”

La muerte del esposo de Esperanza Gómez abrió una de las etapas más difíciles en la vida de la actriz. Además del dolor por la pérdida de quien fue su compañero durante más de 20 años, tuvo que enfrentar una situación inesperada que alteró aún más su tranquilidad: amenazas y hechos que la obligaron a salir del país pocos días después del fallecimiento.

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Esperanza Gómez fue amenazada

Según relató, las alertas comenzaron incluso antes de la muerte de Ernesto, cuando una persona del círculo cercano habría filtrado información sobre el delicado estado de salud de su esposo. Sin embargo, todo tomó mayor gravedad el día del funeral, cuando una persona se acercó a advertirle sobre posibles situaciones que podrían ponerla en riesgo. Al recordar ese momento, contó: "Esperanza, a usted le van a hacer esto, esto, esto y esto".

La situación fue tan delicada que, tras la muerte de su pareja el 30 de octubre, la actriz tomó la decisión de abandonar Colombia entre el 9 y el 12 de noviembre y viajar a Estados Unidos. Sobre esos días, confesó: "Es muy duro porque yo decía: "Ni siquiera me lo dejan llorar tranquilo porque ahora tengo que tener una preocupación extra".





Además, reveló que personas ingresaron a la propiedad donde vivía su esposo en Cali, forzaron la entrada y saquearon el lugar. Aunque evitó profundizar en detalles porque existe una investigación en curso, aseguró que los hechos aumentaron su miedo y preocupación.

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Esperanza también habló de las disputas y ambiciones que aparecieron tras la muerte de su pareja y expresó: "Llegan estas aves rapaces cuando sienten que estás desprotegido a quitarte absolutamente todo lo material que tu pareja te ha dejado".

Actualmente, aunque afirmó que no tiene escoltas, señaló que cuenta con la protección de una persona poderosa, mientras intenta recuperar la tranquilidad en medio del duelo y de una situación que todavía la mantiene en alerta.

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