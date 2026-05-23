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Esperanza Gómez recibió amenazas de muerte cuando murió su esposo

En entrevista con La Red, Gómez confiesa que no pudo vivir el duelo de su esposo, pues tuvo que escapar de Colombia debido a personas que se querían aprovechar de su fragilidad en ese momento.

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Esperanza Gómez recibió amenazas de muerte cuando murió su esposo: “el enemigo está en casa”

En entrevista con La Red, Gómez confiesa que no pudo vivir el duelo de su esposo, pues tuvo que escapar de Colombia debido a personas que se querían aprovechar de su fragilidad en ese momento.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 23 de may, 2026
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