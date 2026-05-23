Herederos de Darío Gómez demandaron erróneamente a agrupación por interpretar canciones del artista

Los integrantes de Los Caballeros de la Cantina vivieron un inesperado momento luego de recibir una reclamación relacionada con un homenaje musical realizado a las canciones de Darío Gómez. Lo que comenzó como una iniciativa para rendir tributo a los grandes referentes de la música popular terminó convirtiéndose en una situación legal que, por fortuna para la agrupación, logró aclararse a tiempo.

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Demanda herederos de Darío Gómez

Todo inició con un proyecto lanzado en 2017, cuando decidieron grabar un homenaje dedicado a los artistas que marcaron el camino dentro del género. Sobre esa idea recordaron: "En el 2017 los Caballeros de la Cantina hicimos este homenaje a los grandes referentes, a esos grandes maestros que abrieron un camino para todos los que llegamos a la música popular".





Meses atrás, la agrupación recibió una llamada por parte de abogados relacionados con los herederos de Darío Gómez. Según explicaron, les cuestionaron por interpretar algunas composiciones sin autorización. Sobre ese momento contaron: "Nos dijeron que por qué estábamos ejecutando estas obras sin ningún permiso".

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Sin embargo, lo que no sabían quienes hicieron la reclamación era que la agrupación había realizado un proceso previo para conseguir las autorizaciones correspondientes. Los músicos explicaron: "Nos tomamos el trabajo de buscar autor por autor, compositor por compositor para pedir la respectiva autorización".

Incluso revelaron que el propio Darío Gómez alcanzó a dar el visto bueno cuando aún estaba vivo. Sobre ese recuerdo aseguraron: "Le pedimos la autorización al maestro Darío Gómez. Le dijimos que queríamos hacer un homenaje a él estando en vida".

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Tras recibir la llamada, los integrantes contactaron a Olga Lucía Arcila, representante del cantante y su exesposa, quien aclaró la situación y les confirmó: "No tranquilo mijo, que tenemos muy claro que Darío en vida te firmó".

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Aunque Los Caballeros de la Cantina lograron resolver el inconveniente, señalaron que otros artistas podrían enfrentar procesos legales por interpretar canciones sin los permisos correspondientes.

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