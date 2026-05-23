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Herederos de Darío Gómez demandaron erróneamente a la agrupación Los Caballeros de la Cantina

Los Caballeros de la Cantina recibieron una demanda por parte de los herederos de Darío Gómez, pero salieron bien librados gracias a una acción que habían hecho cuando el cantante estaba con vida.

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Herederos de Darío Gómez demandaron erróneamente a agrupación por interpretar canciones del artista

Los Caballeros de la Cantina recibieron una demanda por parte de los herederos de Darío Gómez, pero salieron bien librados gracias a una acción que habían hecho cuando el cantante estaba con vida.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 23 de may, 2026
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