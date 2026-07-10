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A cuántos Mundiales de Fútbol ha ido 'El Cole', hincha de la Selección Colombia - CaracolTV

Frente a las cinco parejas de presentadoras y humoristas, el hincha de 'La Tricolor' confiesa que desde hace tiempo ha estado enamorado de Piroberta, la dupla de Juan Diego Vanegas. Así fue la confesión.

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A cuántos Mundiales de Fútbol ha ido 'El Cole', hincha de la Selección Colombia

Frente a las cinco parejas de presentadoras y humoristas, el hincha de 'La Tricolor' confiesa que desde hace tiempo ha estado enamorado de Piroberta, la dupla de Juan Diego Vanegas. Así fue la confesión.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de jul, 2026
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