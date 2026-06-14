Jessi Uribe presume su regalo del Día del Padre: “no le funcionó la psicología a Paola Jara”

En marco de la celebración del Día del Padre, Jessi Uribe compartió cuál fue el regalo que recibió por parte de Emilia, su primera hija con Paola Jara, quien está cerca de cumplir siete meses, y con eso emocionó a todos sus seguidores.

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Hija de Jessi Uribe ya dice “papá”

El intérprete de ‘Dulce Pecado’ compartió la noticia compartiendo en Instagram un video de su esposa jugando junto a la bebé mientras parecen estar en la intimidad de su hogar. Allí la niña, entre risas, escucha a Paola Jara pidiéndole que la llame “mamá”.

Entre juegos, mamá e hija comparten un tierno momento, sin embargo, cuando la cantante se aleja de su bebé, la niña repite con emoción “papá, papá”, por lo que ella, a modo de juego, se queja y la regaña.

“😂 la amo 😍😍 no quiere decir mamá 🥹🤣🤭”, escribió Paola Jara en los comentarios de la publicación. Mientras que Jessi Uribe compartió la filmación con las palabras: “Mi regalo de Día del padre de parte de Emi 😂😂 no se dejó influenciar. Jajajajaja no te funcionó la psicología de Paola Jara 😂”.



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Por otro lado, el cantante también compartió una historia con su hija mayor, Luna. La pequeña compartió una instantánea en la que los dos están dándose un beso cuando ella tenía menos edad y escribió “Feliz día, papi. Te amo”.

Ante esta muestra de amor, el intérprete de música popular le respondió: “Yo más mi lunis, que hermoso regalo”. Mira la instantánea aquí:

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Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no muestran a su hija

En medio del pódcast Historias con Ritmo, el cantante explicó: “Realmente, la única razón es porque a la niña no la hemos bautizado, pero queremos mostrarla cuando ya esté bautizada porque en redes sociales está el demonio suelto”, respondió de manera simple y sencilla. Agregó que prefiere no dejar que las malas energías lleguen a su bebé.

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Además, el bumangués recuerda que cuando estaba en su otra relación, alguna vez recibió un comentario que decía “ojalá sus hijos se mueran”, refiriéndose a los mellizos recién nacidos; es por eso que el cantante emprendió una investigación exhaustiva y encuentra que la persona que le escribió el mensaje, pero se lleva la gran sorpresa de que quien estaba detrás de la pantalla, era un niño de unos 10 años aproximadamente.