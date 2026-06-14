Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
PAÍSES BAJOS Vs JAPÓN (Mundial 2026) - 14 de JUNIO - 3PM
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Jessi Uribe presume que su hija con Paola Jara le dijo "papá" como regalo del Día del Padre

El cantante mostró una grabación en la intimidad de su hogar y dejó ver el esfuerzo de Paola Jara por convencer a su hija, sin embargo, no logró su objetivo y quedó expuesta.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Jessi Uribe presume su regalo del Día del Padre: “no le funcionó la psicología a Paola Jara”

El cantante mostró una grabación en la intimidad de su hogar y dejó ver el esfuerzo de Paola Jara por convencer a su hija, sin embargo, no logró su objetivo y quedó expuesta.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de jun, 2026
Comparta en:
Jessi Uribe presumió su regalo del día del padre
Jessi Uribe presumió su regalo del día del padre
Foto: @paolajarapj