Potro salió con una millonada del Desafío: ¿cuánto dinero y qué hará con él?

Potro quedó eliminado del Desafío tras competir contra Gio, Rata, Gero y sus respectivas duplas. En exclusiva, reveló con cuántos millones salió del programa y qué hará con ese dinero.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 31 de ene, 2026
