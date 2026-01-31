Potro salió con una millonada del Desafío: ¿cuánto dinero y qué hará con él?

En el capítulo 126 del Desafío del Siglo se vivió, una vez más, una exigente prueba en el Box Negro, esta vez con dos duplas de Neos y dos de Gamma. Se enfrentaron Rata y Valentina, Rosa y Gero, Gio y Valkyria, y Potro y Deisy. Estos últimos fueron quienes tuvieron que despedirse del sueño de continuar en la competencia.

Mira también: Dolorosa despedida de Rata y Deisy en el ‘Desafío’ tras la eliminación: prometen esperarse



El joven luchador y la barbera se despidieron entre lágrimas de sus compañeros y de la Ciudad de las Cajas. Antes de irse, Potro dejó un último grito dedicado a Emily, su hija, desde ese lugar que se convirtió en su casa durante varias semanas.

Ambos contaron con cuánto dinero salieron del programa y compartieron los planes que tenían al regresar a su vida fuera del reality.

¿Con cuánto dinero salió Potro del Desafío?

Potro comentó ante las cámaras de Caracoltv.com que confiaba en los planes de Dios sobre qué tan lejos debía llegar en la competencia y reconoció que quienes continúan en el juego merecían estar allí.Sobre el dinero que logró acumular, dijo: “Un poco más de 62 millones, es para invertir, comprarle muchas cosas a mi hija, cosas que hacen falta en mi casa, disfrutar de este proceso bonito afuera.”

Publicidad

¿Deisy tuvo la culpa de la salida de Potro?

El deportista, de 23 años, expresó que se sentía agradecido por todo lo aprendido durante esta experiencia y también se refirió a Deisy, su dupla en esta etapa.La describió como una guerrera, aseguró que aprendió de ella y que hicieron un buen equipo.

Frente a la pregunta de si ella tuvo responsabilidad en la eliminación, fue contundente:“No, fue culpa del destino, así tenían que pasar las cosas, fue el destino, si salimos hoy es porque así debía ser y ya".

Publicidad

Finalmente, dejó claro que repetiría la experiencia sin dudarlo:“¡100% sí volvería. Valió la pena, descubrí que tengo mucho aguante, un corazón más grande del que pensaba, esta experiencia fue algo grato y que no se va a poder superar fácil, va a ser muy bonito.”

Mira también: Andrea Serna se pronuncia sobre la renuncia de Zambrano a cumplir con el castigo de Gamma

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.