Andrea Serna se pronuncia sobre la renuncia de Zambrano a cumplir con el castigo de Gamma

En el capítulo 126 del 'Desafío del Siglo XXI', Andrea Serna se comunica con las casas Neos y Gamma para dar inicio a una nueva jornada del programa. La presentadora convoca a los ocho participantes que se encuentran sentenciados para que se preparen para enfrentar el Desafío a Muerte en el Box Negro.

Antes de realizar la citación oficial, Andrea se dirige a la casa Gamma y les pregunta cómo transcurrió la noche en el Rincón de los Castigos. El equipo llegó allí luego de perder el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, resultado que los obligó a cumplir la penitencia conocida como ‘Sobre la caneca’.

Durante la conversación, Gio toma la palabra y explica cómo vive nuevamente esta experiencia. El participante señala que es la segunda vez que debe enfrentar este castigo y afirma que para él resulta una pesadilla.

Andrea Serna continúa el diálogo con los integrantes de Gamma y se dirige al capitán del equipo, Zambrano, para conocer su balance del cumplimiento del castigo. Zambrano responde que en esta ocasión no ayudó a su equipo a llevar a cabo la penitencia. Tras su respuesta, los demás integrantes del grupo reaccionan con gestos de desaprobación frente a la situación expuesta por su líder.



Qué dice Andrea Serna sobre la renuncia de Zambrano a cumplir con el castigo

La presentadora aclara que, más allá de los inconvenientes que se presentaron durante la jornada, la penitencia se cumplió de manera completa por parte del equipo.

En ese momento, la presentadora expresa: “A pesar de las dificultades, esa estrategia de no tener a un jugador prácticamente participando, lo lograron Gamma, los felicito”.

Luego de su intervención, Andrea Serna retoma el desarrollo del programa y les solicita a los participantes de ambas casas que se dirijan al Box Negro. La indicación marca el cierre del diálogo previo y da paso al siguiente momento del capítulo, en el que los ocho sentenciados se preparan para enfrentar el Desafío a Muerte.

