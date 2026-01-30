Quién quedó eliminado del ‘Desafío’ HOY 30 de enero: dupla aplaudió a sus rivales

En el capítulo 126 del 'Desafío del Siglo XXI', todos los participantes se dirigen al Box Negro para enfrentar una nueva jornada del Desafío a Muerte. A este punto de la competencia, ocho desafiantes llegan sentenciados tras los resultados de las pruebas previas y se preparan para disputar su permanencia en el programa.

Mira también: Miryan y Zambrano se besaron en el ‘Desafío’ y a Valkyria no le gustó nada: "Muy mal hecho"



Por parte de la casa Neos, los sentenciados son Valentina y Rata, así como Deisy y Potro. Desde la casa Gamma, los participantes que ingresan al Box Negro son Valkyria y Gio, junto a Rosa y Gero. Las cuatro parejas se organizan para iniciar la prueba que define quién continúa en la competencia y quién queda eliminado.

Durante el desarrollo del Desafío a Muerte, los equipos avanzan a través del circuito establecido. En el transcurso de la prueba, Rosa y Gero logran ser los primeros en tocar la campana de llegada. Sin embargo, tras hacerlo, se dan cuenta de que celebran antes de completar correctamente el recorrido. El juez interviene y les indica que deben regresar al último obstáculo y repetirlo para que su participación sea válida.

Mira también: Captan arrunchis de Zambrano y Miryan en el ‘Desafío’: Rosa da el visto bueno



La competencia continúa con las demás parejas cumpliendo el recorrido según las indicaciones. Finalmente, los primeros en completar correctamente la prueba son Rata y Valentina, quienes aseguran su permanencia. Posteriormente, Rosa y Gero logran finalizar el recorrido tras repetir el obstáculo indicado por el juez. Valkyria y Gio completan la prueba en tercer lugar y también continúan en competencia.



Quién quedó eliminado del 'Desafío' HOY 30 de enero

Una vez culmina el Desafío a Muerte, se confirma el resultado final de la jornada. Las parejas que no logran superar la prueba son Deisy y Potro, integrantes de la casa Neos, quienes quedan eliminados.

Publicidad

Mira también: Miryan alarma a Gero al contarle en el 'Desafío' la prohibición que le hizo un pretendiente

Con este resultado, las demás parejas sentenciadas aseguran su continuidad dentro del programa.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.