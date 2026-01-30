Publicidad

Desafío Siglo XXI
En vivo Desafío del Siglo
Murió actriz de 'Mi Pobre Angelito'
'La Reina del Flow 3'
Por qué Zambrano renunció a cumplir con el castigo de Gamma en el ‘Desafío’ - CaracolTV

En medio de la desesperación que le produce el ejercicio ‘Sobre la caneca’, el deportista olímpico acepta no continuar con la penitencia, generando malestar en sus colegas.

Zambrano no cumple con el castigo de Gamma en el ‘Desafío’: el equipo critica al líder

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de ene, 2026
