Dolorosa despedida de Rata y Deisy en el ‘Desafío’ tras la eliminación: prometen esperarse

En el capítulo 126 del 'Desafío del Siglo XXI', tras la derrota de Deisy y Potro en el Box Negro durante el Desafío a Muerte, las reacciones se presentan de inmediato entre los participantes que permanecen en competencia. Una vez se confirma su eliminación, los demás desafiantes se acercan a despedirlos.

Los participantes rodean a Deisy y Potro y los abrazan antes de su salida definitiva del programa. El momento reúne a integrantes de ambas casas.

Gio se muestra afectado por la eliminación de Potro. El participante manifiesta su estado emocional luego de haber competido contra él, a quien considera un hermano dentro del programa. El militar expresa que su deseo era llegar a la final junto al boxeador y reconoce que la situación lo impacta profundamente.

Durante la despedida, Rata se acerca a Deisy y le ofrece palabras de aliento tras su eliminación. El intercambio se da en medio del cierre de la jornada, mientras los participantes se preparan para continuar con el desarrollo del capítulo.





Poco después, en un diálogo con Andrea Serna, Rata se dirige a Deisy y le pide que lo espere hasta que salga del programa para continuar su relación fuera de la competencia. Deisy responde de manera afirmativa ante la solicitud. La conversación ocurre frente a los demás participantes, quienes presencian el momento.

A continuación, los concursante se despiden de Deisy y Potro. Durante este espacio, varios de ellos les expresan que hicieron las cosas bien a lo largo de su participación en el programa.

Antes de salir, Potro grita por última vez el nombre de su hija en la Ciudad de las Cajas.

Finalmente, Andrea Serna se dirige a Deisy y Potro y les comunica que su historia en el 'Desafío del Siglo XXI' ha terminado. Tras el anuncio, ambos eliminados lloran e interpretan la canción del programa como parte de su despedida.

