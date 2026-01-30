Capítulo 118 Tormenta de Pasiones: policía halla a Selma en casa de Cemile, pero plan de Kenan sale mal

Publicidad

Capítulo 118 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca, en español y completo

Capítulo 118 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, en español y completo. Givan le pide matrimonio a Leyla y se casan de inmediato.

Capítulo 118 Tormenta de Pasiones
Tormenta de Pasiones - Capítulo 118: policía halla a Selma en casa de Cemile, pero plan de Kenan sale mal
Capítulo 118 Tormenta de Pasiones
Capítulo 118
policía halla a Selma en casa de Cemile, pero plan de Kenan sale mal

El abogado llega a la casa de la ex del capitán acusándola de secuestrar a su mujer, pero se le arruina el plan cuando Selma, en sus cinco sentidos, asegura que está allí por su propia voluntad.

Por: Alejandra Hurtado
|
