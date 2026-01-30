Tormenta de Pasiones - Capítulo 118: policía halla a Selma en casa de Cemile, pero plan de Kenan sale mal Capítulo 117 Cemile esconde a Selma de Kenan y él la amenaza con la policía Capítulo 116 Hesefe ve a Caroline con Kenan y le advierte que debe separarse de Alí Capítulo 115 Berrín termina con Ahmet y le dice que volverá con Hakan por su hija Capítulo 118 policía halla a Selma en casa de Cemile, pero plan de Kenan sale mal

Capítulo 118 Tormenta de Pasiones: policía halla a Selma en casa de Cemile, pero plan de Kenan sale mal El abogado llega a la casa de la ex del capitán acusándola de secuestrar a su mujer, pero se le arruina el plan cuando Selma, en sus cinco sentidos, asegura que está allí por su propia voluntad.