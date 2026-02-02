53:50 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 119: Kenan quiere despedir a Alí, pero él saca un as bajo la manga Capítulo 118 policía halla a Selma en casa de Cemile, pero plan de Kenan sale mal Capítulo 117 Cemile esconde a Selma de Kenan y él la amenaza con la policía Capítulo 116 Hesefe ve a Caroline con Kenan y le advierte que debe separarse de Alí 53:50 Capítulo 119 Kenan quiere despedir a Alí, pero él saca un as bajo la manga

Capítulo 119 Tormenta de Pasiones: Kenan quiere despedir a Alí, pero él saca un as bajo la manga Luego de que el capitán agrediera al abogado por su exesposa, él le avisa que lo va a echar. Pero, Alí lo amenaza con llevar los reportes de los barcos que cargan petróleo a la policía.