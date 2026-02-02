Publicidad

Capítulo 119 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca, completo y en español

Capítulo 119 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. El capitán Alí saca un as bajo la mango contra Kenan.

53:50 min
Capítulo 119 Tormenta de Pasiones: Kenan quiere despedir a Alí, pero él saca un as bajo la manga

Luego de que el capitán agrediera al abogado por su exesposa, él le avisa que lo va a echar. Pero, Alí lo amenaza con llevar los reportes de los barcos que cargan petróleo a la policía.

Por: Alejandra Hurtado
|
Capítulo 115 Tormenta de Pasiones
Capítulo 115
Berrín termina con Ahmet y le dice que volverá con Hakan por su hija
Capítulo 114 Tormenta de Pasiones
52:24
Capítulo 114
Hasefe está a punto de decirle a Alí que Caroline le es infiel
113. Berrín pierde custodia de su hija con Hakan y él se irá a Alemania
53:55
Capítulo 113
Berrín pierde custodia de su hija con Hakan y él se irá a Alemania
