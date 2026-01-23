53:55 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 113: Berrín pierde custodia de su hija con Hakan y él se irá a Alemania 53:49 Capítulo 112 Cemile se queda sin trabajo, culpa a Alí y le reclama airadamente 55:41 Capítulo 111 Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato 53:42 Capítulo 110 Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal 53:55 Capítulo 113 Berrín pierde custodia de su hija con Hakan y él se irá a Alemania

Capítulo 113 Tormenta de Pasiones: Berrín pierde custodia de su hija con Hakan y él se irá a Alemania Luego de que Berrin y Hakan se divorcian, la corte determina que Zhera, su niña, debe vivir con su papá. Él le avisa a su exesposa que consiguió trabajo fuera del país y se llevará a la menor.