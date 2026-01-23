Publicidad

Capítulo 113 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo

Capítulo 113 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español. La corte toma una decisión sobre la custodia de la hija de Berrín y Hakan.

53:55 min
113. Berrín pierde custodia de su hija con Hakan y él se irá a Alemania
Capítulo 113 Tormenta de Pasiones: Berrín pierde custodia de su hija con Hakan y él se irá a Alemania

Luego de que Berrin y Hakan se divorcian, la corte determina que Zhera, su niña, debe vivir con su papá. Él le avisa a su exesposa que consiguió trabajo fuera del país y se llevará a la menor.

Por: Alejandra Hurtado
