Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Leyla
Juegos
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol
Capítulo 138'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español.
Capítulo 138'Tormenta de Pasiones'. Alí llama a Cemilé y le pide que vaya a su refugio porque debe decirle algo importante. Él se despide de ella, le dice que la ama y emprende un viaje sin regreso.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Capítulos
close
Publicidad
Caracol TV
/
Tormenta de Pasiones
/
Capítulos
/
Capítulo 138 Tormenta de Pasiones: el capitán Alí logra vengarse de Kenan y de su exesposa
46:31 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 138:
el capitán Alí logra vengarse de Kenan y de su exesposa
55:25
Capítulo 137
Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan
54:24
Capítulo 136
el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió
53:40
Capítulo 135
Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho
46:31
Capítulo 138
el capitán Alí logra vengarse de Kenan y de su exesposa
Capítulo 138 Tormenta de Pasiones: el capitán Alí logra vengarse de Kenan y de su exesposa
Después de su venganza, Alí llama a Cemilé y le pide que por favor vaya a su refugio porque debe decirle algo importante. Alí se despide de ella, le dice que la ama y emprende un viaje sin regreso.
Por:
Caracol Televisión
|
5 de Marzo, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
55:25
Capítulo 137
Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan
54:24
Capítulo 136
el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió
53:40
Capítulo 135
Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho
Capítulo 134
la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla
54:30
Capítulo 133
la vida de Aylin y su bebé están en peligro
54:32
Capítulo 132
Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
46:31
Capítulo 138
el capitán Alí logra vengarse de Kenan y de su exesposa
Tormenta de Pasiones
Capítulo 137 Tormenta de Pasiones: Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan
Tormenta de Pasiones
Capítulo 136 Tormenta de Pasiones: el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió
Tormenta de Pasiones
Capítulo 135 Tormenta de Pasiones: Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho
Tormenta de Pasiones
Capítulo 134 Tormenta de Pasiones: la boda de Berrín no tuvo final feliz, pues comenzó su nueva pesadilla
Tormenta de Pasiones
Capítulo 133 Tormenta de Pasiones: la vida de Aylin y su bebé están en peligro
Tormenta de Pasiones
Capítulo 132 Tormenta de Pasiones: Soner y Aylin tienen una cita muy importante antes de su boda
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series