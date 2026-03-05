46:31 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 138: el capitán Alí logra vengarse de Kenan y de su exesposa 55:25 Capítulo 137 Caroline planea venganza en contra de su exesposo Kenan 54:24 Capítulo 136 el capitán Alí logra recuperar las acciones que Cemilé vendió 53:40 Capítulo 135 Hakan empeora cada vez más, tras su disparo en el pecho 46:31 Capítulo 138 el capitán Alí logra vengarse de Kenan y de su exesposa

Capítulo 138 Tormenta de Pasiones: el capitán Alí logra vengarse de Kenan y de su exesposa Después de su venganza, Alí llama a Cemilé y le pide que por favor vaya a su refugio porque debe decirle algo importante. Alí se despide de ella, le dice que la ama y emprende un viaje sin regreso.