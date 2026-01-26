Publicidad

Capítulo 114 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca, completo y en español

Capítulo 114 completo y en español de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión. La mamá de Alí está a punto de contarle a él que Caroline le es infiel.

52:24 min
Capítulo 114 Tormenta de Pasiones: Hasefe está a punto de decirle a Alí que Caroline le es infiel

Cemile le cuenta a su exsuegra que vio a la esposa del capitán Alí con otro hombre, y ella le quiere contar a él, luego de una discusión con Caroline. No obstante, Cemile evita que la anciana hable.

Por: Alejandra Hurtado
|
Capítulo 110 Tormenta de Pasiones
53:42
Capítulo 110
Mette quiere culparse del disparo para salvar a Nihal
Capítulo 108 Tormenta de Pasiones
53:21
Capítulo 109
la libertad de Mette está en peligro
Capítulo 108 Tormenta de pasiones: Mete es llevado a prisión y Cemile rompe en llanto
53:06
Capítulo 108
Mete es llevado a prisión y Cemile rompe en llanto
