52:24 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 114: Hasefe está a punto de decirle a Alí que Caroline le es infiel 53:55 Capítulo 113 Berrín pierde custodia de su hija con Hakan y él se irá a Alemania 53:49 Capítulo 112 Cemile se queda sin trabajo, culpa a Alí y le reclama airadamente 55:41 Capítulo 111 Nihal recibe un disparo, tras ser señalada de asesinato 52:24 Capítulo 114 Hasefe está a punto de decirle a Alí que Caroline le es infiel

Capítulo 114 Tormenta de Pasiones: Hasefe está a punto de decirle a Alí que Caroline le es infiel Cemile le cuenta a su exsuegra que vio a la esposa del capitán Alí con otro hombre, y ella le quiere contar a él, luego de una discusión con Caroline. No obstante, Cemile evita que la anciana hable.