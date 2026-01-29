Publicidad

Capítulo 117 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca, completo y en español

Capítulo 117 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Cemile esconde a Selma de Kenan y él la amenaza con la policía.

CAP 117 Tormenta
Tormenta de Pasiones - Capítulo 117: Cemile esconde a Selma de Kenan y él la amenaza con la policía
CAP 117 Tormenta
Capítulo 117
Cemile esconde a Selma de Kenan y él la amenaza con la policía

Capítulo 117 Tormenta de Pasiones: Cemile esconde a Selma de Kenan y él la amenaza con la policía

La exesposa del capitán ayuda a la mujer para que el abogado no se aproveche más de ella. Él sospecha y va a buscar a Selma, pero como Cemile se la niega, asegura que regresará con las autoridades.

Por: Alejandra Hurtado
|
CAP 117 Tormenta
Capítulo 117
Cemile esconde a Selma de Kenan y él la amenaza con la policía