Capítulo 120 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca, completo y en español

Capítulo 120 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Caroline traiciona al capitán Alí y toma su lugar en la empresa.

53:35 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 120: Caroline traiciona a Alí y toma su lugar en la empresa de Kenan
Capítulo 120 Tormenta de Pasiones: Caroline traiciona a Alí y toma su lugar en la empresa de Kenan

La mujer le quita al capitán los archivos que comprometen al abogado y se va de la casa. Posteriormente, Kenan lo despide y le dice que su propia esposa lo va a reemplazar en el negocio.

Por: Alejandra Hurtado
|
