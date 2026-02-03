53:35 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 120: Caroline traiciona a Alí y toma su lugar en la empresa de Kenan 53:50 Capítulo 119 Kenan quiere despedir a Alí, pero él saca un as bajo la manga Capítulo 118 policía halla a Selma en casa de Cemile, pero plan de Kenan sale mal Capítulo 117 Cemile esconde a Selma de Kenan y él la amenaza con la policía 53:35 Capítulo 120 Caroline traiciona a Alí y toma su lugar en la empresa de Kenan

Capítulo 120 Tormenta de Pasiones: Caroline traiciona a Alí y toma su lugar en la empresa de Kenan La mujer le quita al capitán los archivos que comprometen al abogado y se va de la casa. Posteriormente, Kenan lo despide y le dice que su propia esposa lo va a reemplazar en el negocio.