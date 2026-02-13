Publicidad

Capítulo 125 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca, completo y en español

Capítulo 125 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. La familia se entera de quien secuestró a la bebé y se llevan una gran decepción.

Tormenta de Pasiones - Capítulo 125: se sabe quien secuestró a la bebé y hay una gran decepción
54:10
Capítulo 125 Tormenta de Pasiones: se sabe quien secuestró a la bebé y hay una gran decepción

El padre de la bebé llegó a casa y confesó que ya sabía quien era el culpable y le cuenta a toda la familia; pero, lo que ellos no saben es que quien la raptó es una persona muy cercana.

Por: Caracol Televisión
|
