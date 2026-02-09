Capítulo 123 Tormenta de Pasiones: Suleyman descubre la verdadera razón por la que Soner quiere irse del país - CaracolTV Al chofer se le hace extraño que su jefe haya planeado un viaje de un momento para otro, por lo que investiga las razones y se da cuenta de que realmente lo que quiere es acabar con su propia vida.