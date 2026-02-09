Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Bad Bunny en el Super Bowl
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 123 Tormenta de Pasiones: Suleyman descubre la verdadera razón por la que Soner quiere irse del país - CaracolTV

Al chofer se le hace extraño que su jefe haya planeado un viaje de un momento para otro, por lo que investiga las razones y se da cuenta de que realmente lo que quiere es acabar con su propia vida.

Banner Tormenta de pasiones DK
55:11 min
tormentadepasiones9
Tormenta de Pasiones - Capítulo 123: Suleyman descubre la verdadera razón por la que Soner quiere irse del país
Tormenta de Pasiones
53:29
Capítulo 122
Alí evita que Caroline escape y está a punto de matarla
tormenta de pasiones
54:36
Capítulo 121
Alí quiere vengarse de Caroline por su traición
Plantilla fotos Caracol - 2026-02-03T104827.191.jpg
53:35
Capítulo 120
Caroline traiciona a Alí y toma su lugar en la empresa de Kenan
tormentadepasiones9
55:11
Capítulo 123
Suleyman descubre la verdadera razón por la que Soner quiere irse del país

Por: Caracol Televisión
|
