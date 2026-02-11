54:10 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 124: Aylin está embarazada y comete un pecado al no estar casada 55:11 Capítulo 123 Suleyman descubre la verdadera razón por la que Soner quiere irse del país 53:29 Capítulo 122 Alí evita que Caroline escape y está a punto de matarla 54:36 Capítulo 121 Alí quiere vengarse de Caroline por su traición 54:10 Capítulo 124 Aylin está embarazada y comete un pecado al no estar casada

Capítulo 124 Tormenta de Pasiones: Aylin está embarazada y comete un pecado al no estar casada Aylin decide comenzar una nueva vida amorosa y oculta su embarazo a esta persona. Sin embargo, se lleva una sorpresa al enterarse de que Soner no viajó a Londres, y que regresó a casarse con ella.