Capítulo 124 Tormenta de Pasiones novela turca 11 de febrero

Aylin decide comenzar una nueva vida amorosa y oculta su embarazo a esta persona. Sin embargo, se lleva una sorpresa al enterarse de que Soner no viajó a Londres, y que regresó a casarse con ella.

54:10 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 124: Aylin está embarazada y comete un pecado al no estar casada
Capítulo 124 Tormenta de Pasiones: Aylin está embarazada y comete un pecado al no estar casada

Aylin decide comenzar una nueva vida amorosa y oculta su embarazo a esta persona. Sin embargo, se lleva una sorpresa al enterarse de que Soner no viajó a Londres, y que regresó a casarse con ella.

