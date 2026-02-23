Publicidad

Capítulo 131'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español

Capítulo 131'Tormenta de Pasiones', completo y en español. Caroline le dice a Alí que ella sabe dónde está la mujer, pero que a cambio de esa información él debe firmar el documento de la custodia.

55:23 min
54:00
Capítulo 130
Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin
55:03
Capítulo 129
el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner
55:08
Capítulo 128
Alí hace fuerte confesión a Cemilé y la deja a cargo de Mustafá
55:23
Capítulo 131 Tormenta de Pasiones: Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones

Caroline le dice a Alí que ella sabe dónde está la mujer, pero que a cambio de esa información él debe firmar el documento de la custodia de Mustafá. Él rescata a Cemilé y es herido en medio de eso.

54:00
Capítulo 130
Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin
55:03
Capítulo 129
el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner
55:08
Capítulo 128
Alí hace fuerte confesión a Cemilé y la deja a cargo de Mustafá
54:36
Capítulo 127
Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar
54:02
Capítulo 126
Aylin confiesa la verdad sobre su embarazo
Capítulo 125
se sabe quien secuestró a la bebé y hay una gran decepción
55:23
