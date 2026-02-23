55:23 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 131: Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones 54:00 Capítulo 130 Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin 55:03 Capítulo 129 el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner 55:08 Capítulo 128 Alí hace fuerte confesión a Cemilé y la deja a cargo de Mustafá 55:23 Capítulo 131 Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones

Capítulo 131 Tormenta de Pasiones: Kenan secuestra a Cemilé y la extorsiona pidiéndole sus acciones Caroline le dice a Alí que ella sabe dónde está la mujer, pero que a cambio de esa información él debe firmar el documento de la custodia de Mustafá. Él rescata a Cemilé y es herido en medio de eso.